Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kaza anbean güvenlik kameraların yansıdı. Kazada otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce ileri savruldu.

#Afyonkarahisar'da feci kaza... Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu! Kazada motosikletli hafif şekilde yaralanırken o anlar kameraya yansıdı pic.twitter.com/YwFMBDYpxn — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) August 20, 2020



Kaza, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden Mahmut köyü yolu istikametine giden otomobil kavşakta motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın ardından yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü hafif şekilde yaralandı.



Şuhut ilçe çarşı merkezinde oto galericilik yapan Esnaf Mert Biçer, kavşakta sürekli kaza yaşandığını öne sürerek duruma bir çare bulunmasını istedi. Biçer, "Genelde bu kavşakta çok günlük kaza, kaza olmasa bile kavga meydana geliyor, 'yol senindi benimdi' diye. Herhangi bir yol verme ya da uyarıcı bir levha yok. Allah'tan şu an için büyük bir kaza veya can kaybı olan bir olay yok. Gerekli yerlerin bu kavşakla ilgilenmesini istiyoruz. Dün sabah burada bir motosiklet kazası meydana geldi. Allah'tan can kaybı yok fakat yaralanma var" ifadelerine yer verdi.

IHA

Kütahya sokaklarında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Ormanda böyle yakalandılar! Jandarma'dan suçüstü