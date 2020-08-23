  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Brüksel'den motorla kaza yapan yeğenini ziyarete geldi, kazada öldü

'den motorla yapan yeğenini ziyarete geldi, kazada öldü

Son dakika... 'ın Emirdağ ilçesinde, motosiklet kazası yapan yeğenine 'geçmiş olsun' ziyareti için 'den gelen (35), kullandığı araçla yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Brüksel'den motorla kaza yapan yeğenini ziyarete geldi, kazada öldü

DHA

23.08.2020, 15:45

Kaza, önceki gün saat 03.00 sıralarında, Emirdağ ilçesinin Konya Caddesi Meteoroloji İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Çağatay Dolay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Dolay, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dolay'ın, 1 hafta önce motosikletle trafik kazası yapan yeğenine 'geçmiş olsun' ziyareti için yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel'den geldiği öğrenildi. Çağatay Dolay, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.



Öte yandan Çağatay Dolay'ın, 13 Ağustos'ta trafik kazası geçiren yeğeni için sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'Bizim daha yaşanmamış anılarımız var, sabret koçum amcan seninle beraber, bunu da atlatacaksın inşallah' yazdığı görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brüksel'den motorla kaza yapan yeğenini ziyarete geldi, kazada öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA