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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı

'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı

Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ek tedbirleri kapsamında sokakta yapılan toplu yemek organizasyonlarının yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı

AA

24.08.2020, 17:21

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandığı ve Kovid-19 salgını nedeniyle ek tedbirler alınmasına karar verdiği belirtildi.

PARA CEZASI VERİLECEK

Toplantıda, söz, nişan ve kına dahil olmak üzere sokak düğünleri, kutlama, asker uğurlama, taziyeevleri gibi sokakta yapılan her türlü etkinlik için toplu yemek organizasyonunun ve ikramların yasaklanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği aktarıldı.

Açıklamada, karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacağı kaydedildi.

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