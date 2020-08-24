Yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Bolvadin- Emirdağ yolunun Kemerkaya köyünde meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ yönüne giden B.Ö.'nün (20) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Dudu Yiğit'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü B.Ö. ve Ayşe Dudu Yiğit yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ayşe Dudu Yiğit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. B.Ö. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Ayşe Dudu Yiğit'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.