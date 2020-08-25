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’da önlemleri! Düğünler gözetiminde yapılıyor

’da artan Korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından ekipleri düğünlerde sıkı denetim yapmaya başladı. Davetlilerin sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları yönünde uyarıların yapıldığı düğünler jandarma kontrolünde yapılıyor.

Afyonkarahisar’da koronavirüs önlemleri! Düğünler jandarma gözetiminde yapılıyor

25.08.2020, 14:38

Afyonkarahisar'da sokak düğünlerinde yemek ve içecek ikramının yasaklanmasının ardından köylerde jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılan düğüne gelen misafirlere el dezenfektanı ikram edilirken ayrıca düğün merasimi boyunca maske takmaları isteniyor.

Düğün boyunca jandarma ekipleri gelen misafirleri gözetlerken, müzisyenlerde sık sık maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları yönünde anonslar yapıyor. Sünnet, nişan ve düğün organizasyonları boyunca Covid-19'a karşı her türlü tedbirlerin alınacağı bildirildi.

İHA

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