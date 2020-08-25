Afyonkarahisar'da sokak düğünlerinde yemek ve içecek ikramının yasaklanmasının ardından köylerde jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
Jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılan düğüne gelen misafirlere el dezenfektanı ikram edilirken ayrıca düğün merasimi boyunca maske takmaları isteniyor.
Düğün boyunca jandarma ekipleri gelen misafirleri gözetlerken, müzisyenlerde sık sık maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları yönünde anonslar yapıyor. Sünnet, nişan ve düğün organizasyonları boyunca Covid-19'a karşı her türlü tedbirlerin alınacağı bildirildi.
İHA
Afyonkarahisar’da koronavirüs önlemleri! Düğünler jandarma gözetiminde yapılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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