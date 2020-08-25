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Safiye Teyze koronavirüsü yendi, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

'ın Kızılören ilçesinde tespit edilen (64), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, kendisi gibi virüse yakalanan eşi (63) ise kurtarılamadı. Koronavirüsten eşini kaybeden Akbayrak, "Soğuk aldık, sandık. Beyim gitti, ilaç getirdi sonra bizi hastaneye 10- 15 gün aldılar. Ben ondan 1- 2 gün önce geldim. Geldikten sonra bana eşimi kaybettiklerini söylediler" dedi.

Safiye Teyze koronavirüsü yendi, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

DHA

25.08.2020, 09:33

Kızılören ilçesinde yaşayan, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ömer ve Safiye Akbayrak çiftine yaklaşık 5 ay önce Sandıklı Devlet Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi koyuldu. Yakınlarının cenazesi sırasında koronavirüs bulaştığı tahmin edilen Akbayrak çifti, hastanede tedaviye alındı. Yaklaşık 14 gün tedavi gören Akbayrak çiftinden Safiye Akbayrak, test sonucunun negatif çıkmasıyla taburcu edildi. Daha önceden rahatsız olduğu için akciğerinden ameliyat geçiren Ömer Akbayrak ise eşi taburcu edildikten 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Hastalığı yenerek, sağlığına kavuşan Safiye Akbayrak, eşini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor.



'BEN İYİ OLDUM, O OLAMADI'
Safiye Akbayrak, "Soğuk aldık, sandık. Beyim gitti, ilaç getirdi. 3- 4 gün evde yattık. Beyim sağlık ocağına gitti. Sağlık ocağına gidince polisler önden, ambulans arkadan geldi. Ben ondan daha ağır hastaydım. Bize 'Elbiselerinizi hazırlayın' dediler. 'Ben gitmeyeceğim' dedim. Buranın doktoru bana 'Teyze sen amcadan daha ağır hastasın git' dedi sonra bizi hastaneye 10- 15 gün aldılar. Ben ondan 1 ya da 2 gün önce geldim. Geldikten sonra bana bir telefon, 'Teyze eşini kaybettik, başın sağ olsun' dediler" diye konuştu.



Eşini kaybetmeden önce en son yoğun bakıma götürülürken, hastanede karşılaştıklarını anlatan Safiye Akbayrak, "O yoğun bakıma gidiyormuş 'Kötü mü oldun' diye sordum. 'Bilmiyorum' dedi. Soluğu yetmediği için konuşamıyordu. Hemşire de bana 'Sen kendine bak teyze' dedi. O da beni hemşireye sorarmış. Hemşire de 'Amca sorup durma. Hanımın senden ağır' dermiş. Arkadaşlarına, soranlara 'Benim hanım çok hastaymış, beni yakacak' demiş. Ben iyi oldum, o olamadı" dedi.

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