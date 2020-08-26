Operasyon, kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ikamet eden V.T. ve A.M. isimli şahısların uyuşturucu madde temin ettiği ve satmak için müşteri aradıkları istihbaratı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
ÜZERLERİNDEN ÇIKANLAR
Yapılan fiziki takibin ardından jandarma, polis ekiplerinin de desteği ile şahısların ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. 51,32 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
İHA
Bonzaiyi satmak isterken jandarma ve polise yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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