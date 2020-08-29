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Haberler Afyonkarahisar Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti

Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Büyük Taarruzun 98'inci yılında 'da gösteri uçuşu icra etti, uçuşta ilk defa gökyüzüne Türk bayrağı nakşedildi.

Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti

DHA

29.08.2020, 19:10

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kapsamında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında gökyüzünde Türk bayrağı nakşedildi. Milli Savunma Bakanlığı, gösteri uçuşuna ilişkin videoyu, Twitter'da paylaştı.

"Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri-selâmlama uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi" mesajı ile paylaşılan videoda, gökyüzüne nakşedilen Türk bayrağı da yer aldı.

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