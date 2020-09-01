Afyon Şuhut'ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçen hafta yoğun kalabalık yaşanan semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.



Ekipler, özellikle kadınların kalabalık oluşturarak alışveriş yaptığı tezgahlarda uyarılarda bulunup yoğunluğu azalttı. Kentteki genel uygulamada ise restoran,kuaför ve kahveler dahil işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske ile sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaş ve pazar esnafı uyarılarak Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirildi.

IHA

Demir bariyerlere saplanan aracın sürücüsü yaralandı

Manisa'da korkutan yangın! Zeytin ağaçları zarar gördü

Manisa'da Türk Bayraklı peyzaj düzenlemesine çirkin saldırı