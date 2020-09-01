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Haberler Afyonkarahisar Afyon Şuhut'ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Afyon Şuhut'ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Afyon Şuhut'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Polis ekipleri pazarlarda maske ve sosyal mesafeye yönelik denetim yaptı.

Afyon Şuhut'ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

01.09.2020, 17:46 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,17:49

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçen hafta yoğun kalabalık yaşanan semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.


Ekipler, özellikle kadınların kalabalık oluşturarak alışveriş yaptığı tezgahlarda uyarılarda bulunup yoğunluğu azalttı. Kentteki genel uygulamada ise restoran,kuaför ve kahveler dahil işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske ile sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaş ve pazar esnafı uyarılarak Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirildi.

IHA

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