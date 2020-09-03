Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Garipçe köyü karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.
Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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