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Haberler Afyonkarahisar Otomobil, yön levhası direğine çarptı!

Otomobil, yön levhası direğine çarptı!

''da, kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü (40), yaşamını yitirdi.

Otomobil, yön levhası direğine çarptı!

DHA

03.09.2020, 16:18

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara çevre yolu şehir merkezi girişinde meydana geldi. Nigar Erbatur'un kullandığı 03 ABR 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Erbatur, kurtarılamadı.

Nigar Erbatur'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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