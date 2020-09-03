  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Türkiye - Macaristan CANLI ANLATIMI

- CANLI ANLATIMI

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Macaristan CANLI ANLATIMI

03.09.2020, 21:16

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Merih, Umut, Mert Hakan, Hakan, Emre, Ahmed, Burak

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye - Macaristan CANLI ANLATIMI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA