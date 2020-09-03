Türkiye - Macaristan CANLI ANLATIMI

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.
A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Merih, Umut, Mert Hakan, Hakan, Emre, Ahmed, Burak
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai
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