Afyon'da iş yerinde dinamit ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da iş yerinde el yapımı dinamit bulunduran şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş hanında tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen iş yerinde yaptığı aramada, 4 tablo görünümlü taş, 1 obje, 7 el yapımı dinamit, dedektör, karot cihazı ve 36 karot ucu ele geçirdi.
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