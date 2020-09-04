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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da iş yerinde dinamit ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Afyon'da iş yerinde dinamit ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Afyon'da iş yerinde dinamit ele geçirilen K.K. gözaltına alındı. Polis ekipleri tespit ettikleri iş yerinde, 4 tablo görünümlü taş, 1 obje, 7 el yapımı dinamit, dedektör, karot cihazı ve 36 karot ucu ele geçirdi.

Afyon'da iş yerinde dinamit ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

AA

04.09.2020, 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,10:51

Afyonkarahisar'da iş yerinde el yapımı dinamit bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş hanında tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen iş yerinde yaptığı aramada, 4 tablo görünümlü taş, 1 obje, 7 el yapımı dinamit, dedektör, karot cihazı ve 36 karot ucu ele geçirdi.

Polis ekipleri, iş yerinde tehlikeli maddeleri izinsiz bulunduran K.K'yi gözaltına aldı.

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