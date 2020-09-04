Kızından 2 yıl sonra o da kazada can verdi

AFYONKARAHİSAR'DA yön levhası direğine çarpan iki çocuk annesi Nigar Erbatur (40) hayatını kaybetti. Kaza, dün Afyonkarahisar- Ankara Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine alışverişe giden Nigar Erbatur idaresindeki 03 ABR 658 plakalı otomobil şehir merkezine girişinde yön levhasına çarptı. Kazada yön levhası ok gibi otomobile saplanırken Erbatur feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada can veren Erbatur'un 18 yaşındaki kızının da iki yıl önce bir kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE