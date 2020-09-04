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Haberler Afyonkarahisar Uyuşturucu operasyonunda aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı

operasyonunda aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı

’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonunda aralarında bir doktor ve bir eczacının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı

04.09.2020, 18:14

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde yapıldı. Zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı şahıslara yeşil reçete ile satılan psikiyatri haplarından sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan ekipler 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında özel hastanede görevli bir doktor ile eczacının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise kenevir ve esrar ile yeşil reçeteyle satılan haplar ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda ele geçirilen hapların tanesinin 50 TL'den satıldığı ve 56 adet bulunan bir kutudan 2 bin 500 TL'nin üstünde gelir elde edildiği belirtildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen biri kadın 9 kişinin gece saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

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