  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyon Sandıklı kaymakamı trafik ekipleri ile denetim yaptı

kaymakamı trafik ekipleri ile denetim yaptı

Afyon , trafik polisleri ile denetim yaptı. Tortop, uygulama noktalarında vatandaşın seyahat özgürlüğü kısıtlanmadan kontroller yapıldığını söyledi.

Afyon Sandıklı kaymakamı trafik ekipleri ile denetim yaptı

09.09.2020, 17:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,17:25

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, trafik polisleri birlikte ilçede oluşturulan uygulama noktasında trafik denetimlerine katıldı.


Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Hocalar kavşağında, trafik polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden kaymakam Tortop, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uygulama noktasında vatandaşların olumlu tepkiler aldıklarını belirten Tortop, uygulama noktalarında vatandaşın seyahat özgürlüğü kısıtlanmadan kontroller yapıldığını söyledi. Durdurulan her aracın en fazla 3-4 dakika içinde sorgulanarak yoluna devam etmesinin sağlandığını aktaran Tortop, "Devletimizin çalışmalarına yardım etme sorumluluğu olan sürücülerimizin ve halkımızın da uygulamadan memnun olduğunu gözlemledik. Uygulama noktasında görev alan personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

İHA

Kütahya Dumlupınar pazarı kapatıldı Manisa'da kaçak içki sevkiyatına polis engeli Uzmanlardan incir üreticilerine 'depolama' uyarısı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyon Sandıklı kaymakamı trafik ekipleri ile denetim yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA