  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Sabah uyanıp otomobilin yanına gelen aile neye uğradığını şaşırdı

Sabah uyanıp otomobilin yanına gelen aile neye uğradığını şaşırdı

’da sabah uyanıp park halindeki otomobillerinin başına gelen aile hayatının şokunu yaşadı. Otomobilin lastiklerinin kesildiğini ve kaportanın büyük kısmının bıçakla çizildiğini gören araç sahibi polise başvurdu.

Sabah uyanıp otomobilin yanına gelen aile neye uğradığını şaşırdı

13.09.2020, 13:56

Olay, Esentepe Mahallesi 325. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Erkoç sabah uyanıp kızı ile birlikte 44 ABY 753 plakalı aracının başın geldiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Aracının sağ kısmının baştan başa kesici bir aletle çizildiğini ve iki lastiğinin bıçakla kesildiğini gören Erkoç, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.



Olayı kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğini ifade eden Abdullah Erkoç, "Sabah uyandığımızda gördük ki lastikler kesilmiş ve araba çizilmiş. Bu bölgede daha önce hiç rastlamadım, gece de ses falan duymadım. Kim yaptıysa ve bulunabilirse cezasını çeksin istiyoruz" dedi.



Öte yandan, olaydan dolayı otomobilde önemli miktarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sabah uyanıp otomobilin yanına gelen aile neye uğradığını şaşırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA