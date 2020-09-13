Sabah uyanıp otomobilin yanına gelen aile neye uğradığını şaşırdı

Olay, Esentepe Mahallesi 325. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Erkoç sabah uyanıp kızı ile birlikte 44 ABY 753 plakalı aracının başın geldiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Aracının sağ kısmının baştan başa kesici bir aletle çizildiğini ve iki lastiğinin bıçakla kesildiğini gören Erkoç, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.





Olayı kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğini ifade eden Abdullah Erkoç, "Sabah uyandığımızda gördük ki lastikler kesilmiş ve araba çizilmiş. Bu bölgede daha önce hiç rastlamadım, gece de ses falan duymadım. Kim yaptıysa ve bulunabilirse cezasını çeksin istiyoruz" dedi.





Öte yandan, olaydan dolayı otomobilde önemli miktarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İHA