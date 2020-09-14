Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı

Olay, 5 Eylül'de Antalya Lara'da pansiyon olarak kullanılan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan Diker (39), Musa Çevik (40) isimli arkadaşı ile tatile gitti. Burada otele yerleşen ikili ardından akşam saatlerinde gezinti yapmak için plan yaptı. Diker arkadaşından önce kaldığı odadan aşağı inerek kapının önünde arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre işletme sahibinin oğlu Yusuf Ş.'nin otel girişinde özel yaptırılan kafeslerde beslediği pitbull cinsi köpekler serbest bırakılınca hayvanlar bir anda Diker'in üzerine koşup saldırdı. Dehşeti yaşayan Diker, kolundan, karnından ve bacaklarından pitbulların ısırması sonucu yaralandı. Yaklaşık 10 dakika süren saldırının ardından Diker, arkadaşı Çevik tarafından özel araçla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Diker'e burada 40'a yakın dikiş atılarak 100'e yakın iğne vuruldu. Diker tedavisinin ardından taburcu olup, işletme ve köpeklerin sahibi olduğu öne sürülen Yusuf Ş., hakkında polise giderek şikayetçi oldu.





"BU BİR ÇOCUK YA DA KADIN OLSAYDI ÖLÜRLERDİ"

Yaşadığı dehşet verici olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Gökhan Diker, olay sonrası psikolojik tedavi görmeye başladığını ifade etti. Kafeslerinden çıkan pitbulların bir anda üzerine geldiğini belirten Diker şunları söyledi:

"5 Eylül'de tatile gittim. Arkadaşımı otelin önünde bekliyordum, otelin köpeği 2 tane pitbull bir anda üzerime saldırdılar ve vücudumun çeşitli yerlerine zarar verdiler. Otelin sahibi kafesinden köpekleri saldığı gibi üzerime saldırdılar. O sırada saldırdılar her tarafıma, yüzümü kolladım yüzüme gelmesin diye. Bu bir çocuk ya da kadın olabilirdi ve ölürlerdi. Çok zor bir durum geçirdim. Arkadaşım aşağıya indi, beni hemen arabaya aldı ve hastaneye gittik, hastanede iğneler vuruldu vücuduma 100 taneye yakın her bir dikiş yerime iğne vuruldu. Şu anda 40 taneye yakın dikişim var."



"SALDIRAN KÖPEKLERİ ÇOBAN KÖPEĞİ OLARAK BİLDİRMİŞLER"

Olayda polislerin ihmali olduğunu ve tutanak dahil tutulmadığını öne süren Diker, köpeklerin sahibinin ise ifadesinde, köpeklerin çoban köpeği olduklarını söylediğini iddia etti. Diker, "Arkadaşım Gökhan, Gökhan diye bana seslenince bu sefer köpekler ona yöneldiler ben o şekilde kurtuldu. Şu anda halen daha korkusu var ve psikolojik tedavi görüyorum. Olayla ilgili dava açtım. Hatta dün avukatım aradı olayın yaşandığı otele polislerle gittiğimiz halde olay yerinden ifadeleri dahi alınmamış ve olayla ilgili tutanak dahi tutulmamış ve bana saldıran köpekleri çoban köpeği olarak bildirmişler" diye konuştu.





KÖPEKLERİN SAHİBİ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Olayın ardından polis tarafından ifadesi alınan köpeklerin sahibi Yusuf Ş. ise olayın kendi kontrolü dışında yaşandığını kaydederek, "Çoban köpeklerini gezdiriyordum ve köpeklerim bir anda elimden kurtuldu. Ve Gökhan Diker isimli şahsa saldırdı. Ben şahsın yanına gidinceye kadar köpeğimin birisi Diker'i ısırdı. Ben de hızlı bir şekilde şahsın yanına gidip, köpeğimi aldım. Herhangi bir kastım yoktur, olay tamamen benim kontrolüm dışında oldu. Gökhan Diker'in ne kadar zararı varsa karşılayacağım, benim bu olayla ilgili bir şikayetim yoktur" dedi.

Öte yandan, halen olayın şokunu atlatamadığı gözlenen Diker'in olayı anlattığı esnada duraksaması ve ara ara konuşamaması, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi. Diker'in avukatı aracılığı ile arabulucuya başvurduğu ve ardından dava açacağı öğrenildi.