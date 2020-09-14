  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı! 13 kişilik araçta 20 kişi taşıdı

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı! 13 kişilik araçta 20 kişi taşıdı

fyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde virüs (Covit-19) tedbirlerini hiçe sayarak 13 kişilik servis aracında 20 kişi taşıyan sürücüye bin 25 TL trafik cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı! 13 kişilik araçta 20 kişi taşıdı

İHA

14.09.2020, 16:20

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerinde Covid-19 denetimi yaptı. Sandıklı-Hocalar kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri 14 işçi servisinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 13 koltuklu bir işçi servis minibüsünü durduran ekipler 13 işçi taşıması gerekirken 20 işçi taşıdığı belirlendi.

Araçta yolcuların kullanması için dezenfekte bulundurmadığı, uyarı ikaz yazıları asmayarak Korona virüs kurallarına uymadığı belirlendi. Toplu taşıma araçlarında Korona virüs kapsamında alınması gereken tedbirleri almayan araç sürücüsü Muharrem Ç.'ye kabahatler konunu gereğince gerekli cezai işlem uygulandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı! 13 kişilik araçta 20 kişi taşıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA