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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da ağustos ayında bin 211 konut satıldı

Afyon'da ağustos ayında bin 211 konut satıldı

’da geçtiğimiz ağustos ayında bin 211 konutun satıldığı belirtildi. Satılan bin 211 konuttan 792’sinin ilk satış olduğu ifade edildi.

Afyon'da ağustos ayında bin 211 konut satıldı

15.09.2020, 15:19 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,15:25

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ağustos ayında bin 211 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, kentte geçtiğimiz yıl ağustos ayında 936 konutun satıldığı 2020 ağustos ayında ise bu rakamın bin 211 olduğu belirtildi. Satışı yapılan konutların 419'unun ipotekli satış olduğu kaydedildi. Satılan bin 211 konuttan 792'sinin ilk satış olduğu ifade edilirken, yabancı uyruklu vatandaşlara ise hiç konut satılmadığı öğrenildi.

İHA
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