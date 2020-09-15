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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da korsan taşımacılık yapan iki sürücüye 5 bin 120 lira ceza kesildi

'da yapan iki sürücüye 5 bin 120 lira ceza kesildi

’ın Sandıklı ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan iki araçta korsan yolcu taşımacılığı yapıldığını tespit edilmesi üzerine 2 sürücüye toplam 5 bin 120 lira cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da korsan taşımacılık yapan iki sürücüye 5 bin 120 lira ceza kesildi

İHA

15.09.2020, 16:30

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında yapılan kontrol esnasında, iki koltuklu kapalı kasa kamyonetlerin kasasına emniyet kemeri bulunmayan tahtadan oturak yapılıp ilkel yöntemler yolcu taşımacılığı yaptığı belirlendi.

Ruhsatlarında yük nakli yapabilecekleri belirtilmesine rağmen fabrikaya işçi ve köyden ilçe merkezine vatandaşları ilkel yöntemle taşıdığı tespit edilen iki araç da otoparka çekilirken, insan hayatına verilen değerin ucuz olduğunu gösteren yöntemler ile taşımacılık yapan iki araç sürücüsüne toplam 5 bin 120 lira cezai işlem uygulandı.

İHA

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