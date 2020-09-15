İnşaattan gelen toz kavgasında bir ölü

İki grup birbirlerine demir ve taşlarla saldırırken, silahla vurulan işçilerden 21 yaşındaki Özkan Tokay hayatını kaybetti. Olay, Dinar ilçesi Stadyum mahallesinde yaşandı. İnşaattan toz geldiğini iddia eden Arslantürk ailesi ile işçiler arasında tartışma çıktı. Aile üyeleri ile işçiler birbirlerine demir ve taşlarla saldırdı. Bu sırada evden aldığı tabanca ile işçilere ateş açan Ömer Arslantürk (40) Özkan Tokay (21) ve Emrah Özsaliç'i (28) yaraladı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 mermi isabet eden Tokay ile Özsaliç'in yanı sıra F.T. (15), Nurcan Aslantürk (35), M.A. (16) ve E.A'yı (14) hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm çabasına rağmen Tokay kurtarılamadı. Kaçan Ömer Arslantürk'ün arandığı öğrenilirken, cinayette kullanılan tabanca ve demirlere el konuldu.



VALİLİK'TEN İDDİALARA YANIT



AFYONKARAHISAR Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde, 'Afyon'da Kürtlere yönelik saldırı' başlığıyla haberlere yer verilmiştir. Olay tamamen Dinar ilçesinde bir inşaatta çalışan işçiler ile evlerinde toz oluşan ve gürültüden şikayet eden komşular arasında yaşanmıştır. Çatışmanın toplumsal bir yönü yoktur" dedi.

İHSAN KARATAŞ