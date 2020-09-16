  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Kaçak avlanan yaklaşık 4 bin kerevit göle geri salındı

Kaçak avlanan yaklaşık 4 bin göle geri salındı

’ın Çay Tarım ve ekipleri, ’nde gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uygunsuz olarak bırakılan 650 adet pinteri ( av malzemesi) toplayarak imha ederken, pintelerin içerisinde bulunan yaklaşık 4 bin adet canlı kerevitleri de alanına geri bıraktı.

Kaçak avlanan yaklaşık 4 bin kerevit göle geri salındı

16.09.2020, 15:36

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de rutin kontrollerine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekipler Karamık Gölü'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde yasak olmasına rağmen suya bırakılan 650 adet pinteri tespit etti. Göl içerisindeki pinterleri çıkarıp imha eden ekipler, pinterlerin içerisinden bulunan 4 bin adet canlı kerevitleri de doğal yaşam alanlarına yeniden saldı.

KURALLARA UYULSUN
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, amatör avcılığın serbest olduğu bu günlerde avcıların kesinlikle kişi başı 4 olta ve olta başı 2 iğne kuralına uyuması gerektiği belirtildi. Açıklamanın devamına ise, kent genelinde tüm göl ve göletlerde balık ağı, tırıvırı ve patlayıcı madde vb. kullanılarak su ürünleri avcılığının yapılmasının kesinlikle yasak olduğu hatırlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaçak avlanan yaklaşık 4 bin kerevit göle geri salındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA