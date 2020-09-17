Haberler Afyonkarahisar 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs kuru sıkı tabanca ile yakalandı. Motosikletli Polis Timleri, Olucak Mahallesi Çavuşbaş sokakta yapılan uygulamada, A.Ç., isimli şüpheliyi yakaladı.