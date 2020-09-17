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Haberler Afyonkarahisar 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

'da 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs kuru sıkı tabanca ile yakalandı. , sokakta yapılan uygulamada, A.Ç., isimli şüpheliyi yakaladı.

11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

17.09.2020, 13:17 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,13:24

Afyonkarahisar'daki polis uygulamasında, 11 suçtan kaydı bulanan bir kişi kuru sıkı tabancayla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Olucak Mahallesi Çavuşbaş sokakta yapılan uygulamada, 11 ayrı suçtan kaydı bulanan A.Ç., ruhsatsız kuru sıkı tabancayla birlikte yakalandı.

İHA

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