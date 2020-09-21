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merkezli 3 ilde operasyonu: 6 gözaltı

merkezli 3 kentte Fetullaçı Terör Örgütü’nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Yakalananlar arasında mahrem sorumlu olduğu öne sürülen bir kişi de bulunuyor.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İHA

21.09.2020, 14:01

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 Eylül'de gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadeler ile HTS analizlerinden örgütün mahrem sorumlusu olduğu belirlenen S.K.'nın Konya'da olduğu tespit edildi. Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte özel bir okulda görevli S.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a getirildi. S.K. ile birlikte gözaltına alınan 6 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Minibüsle adliyeye getirilen şahısların plastik kelepçeler ile bağlı oldukları gözlenirken, şahısların adliyeye girerken özel harekat polisleri ve drone ile havadan güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Adliyeye getirilen şahısların savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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