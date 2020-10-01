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Haberler Afyonkarahisar Şuhut'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısmi yasak getirildi

Şuhut'ta ve üstü vatandaşlara kısmi yasak getirildi

'ın Şuhut ilçesinde kararı ile ve üzeri vatandaşların kıraathane, ve tüm pazar yerlerine girişleri yasaklandı.

Şuhut'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısmi yasak getirildi

İHA

01.10.2020, 12:37

Şuhut'ta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında gerçekleşti. Yapılan toplantının ardından alınan karara göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların kıraathane, çay ocağı ve tüm pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Şuhut Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise "Alınan kararlarına uymayan vatandaşlara umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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