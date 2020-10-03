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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri 2 ay süre ile yasaklandı

'da kuruluşlarının etkinlikleri 2 ay süre ile yasaklandı

Valiliği'nden yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentte kuruluşlarının genel kurul ve etkinliklerinin 2 ay süre ile yasaklandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri 2 ay süre ile yasaklandı

İHA

03.10.2020, 10:40

Afyonkarahisar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantının ardından alınan kararda Korona virüs tedbirleri kapsamında meslek odaları ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler gibi STK'ların genel kurullarının ve düzenlenecek olan etkinliklerinin 1 Aralığa kadar yani 2 ay süre ile yasaklanmasına karar verildi.

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