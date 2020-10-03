Karavancılar Frigya’da buluştu

Afyonkarahisar'da alternatif turizm çeşitlerinden kamp ve karavancılığı geliştirmek için Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği iş birliğinde, İhsaniye ilçesindeki Ayazini Kırsal Turizm Köyü'nden başlayan tanıtım turu programı gerçekleştirildi.

Karavancılar, Afyonkarahisar şehir merkezinden karavanlarla kortej halinde Frig Vadisi'ndeki Ayazini Kırsal Turizm Köyü'nde konaklanacak alana geçti.

Karavancılara Ayazini köyü, Bayramaliler, antik yol ve Sarıcaova yakınlarındaki Kolankaya Şehitliği gibi tarihi yerler gezdiriliyor.

Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 bin yıllık tarih içerisinde güzel 2 gün geçireceklerini söyledi.

Ayazini'nin, Afyonkarahisar'ın en önemli tarih ve doğal destinasyon turlarından biri olarak belirlendiğini anlatan Boztepe, "Bu çerçevede hem tanıtım faaliyetleri, hem de bölgenin turizme kazandırılması açısından ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı." dedi.

Karşılama Merkezi Projesi'nin yapılması, bölgenin elden geçirilmesi ve sokak sağlıklaştırması konusunda Kültür Müdürlüğünün ciddi çalışmaları olduğunu anımsatan Boztepe, şunları belirtti:

"Eskişehir Kültür ve Tabiat Komisyonundan da bu projeler geçti. Ümit ediyoruz ki kısa zamanda ihalelerini yapıp, 2021'in Mayıs ayı itibarıyla Ayazini'ni hem ülkemizin hem Afyonkarahisar'ın en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirme konusunda adımları atmış olacağız."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Afyonkarahisar'ın pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve zengin bir kültürü barındırdığını belirtti.

Hitit, Frig, Roma, Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerinin günümüzle harmanlandığını vurgulayan Tanır, "Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneğinin iş birliğinde Ayazini'nde başlayan, Frig Vadisi'nin bir bölümünü kapsayan, aynı zamanda Emirdağ'daki Amorium Antik Kenti'ni içine katan bir tanıtım turu başlattık." diye konuştu.

Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız da kamp ve karavancılığın geliştirilmesini amaçladıklarını ve bu nedenle Afyonkarahisar'a geldiklerini kaydederek, 15 karavanla Ayazini'nde kamp yapacaklarını aktardı.

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