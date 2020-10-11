Zorluklara birlikte göğüs geren engelli çift, koranavirüsü de yendi

Mesut Aykuş, 1981 yılında Bolvadin'de 7 çocuklu çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Çocukken öğretmen olmaya karar veren Mesut Aykuş, 8 yaşındayken yatılı olarak İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'na başladı ve daha sonra İzmir Cumhuriyet Lisesi'nden yine yatılı olarak mezun oldu. Çevresindekilerin "Okuyamaz" demesine aldırış etmeyen Mesut Aykuş, tüm önyargıları yıkarak 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilgiler Bölümü'nü kazandı. 2006 yılında mezun olup, 2010 yılında memleketi Bolvadin'e sosyal bilgiler öğretmeni olarak atanan Mesut Aykuş, Bolvadin Kemalettin Sami Paşa Ortaokulu'nda göreve başladı. Mesut Aykuş, 2009 yılında kendisi gibi görme engelli olan Fatma Aykuş'la tanışıp dünya evine girdi.





KORONAVİRÜSÜ DE BİRLİKTE YENDİLER

Mesut ve Fatma Aykuş çifti, günlük yaşamlarında karşılaştıkları birçok sorunu birbirlerinin desteğiyle aşmayı başardı. Birbirlerine verdikleri destekle çevrelerine örnek olan çiftin birlikte aştığı son sorun ise koronavirüs oldu. 9 Eylül'de Mesut Aykuş'a ateş, terleme ve kas ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerden sonra koronavirüs teşhisi kondu. Hapşırma, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı ve şiddetli eklem ağrısı şikayetleri de baş gösteren Mesut Aykuş'un, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı gün Afyon Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Eşine göre durumu daha iyi olan ve nefes alma zorluğu çeken Fatma Aykuş ise ev karantinasına alındı. 4 gün hastanede kalan Mesut Aykuş daha sonra eve gönderildi. Mesut ve Fatma Aykuş çifti tedavi sürecinin sonunda koronavirüsü birlikte yenmeyi başardı. Son yapılan testleri negatif çıkan Mesut ve Fatma Aykuş çifti, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.







'ENGELLİLERİN DAHA FAZLA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR'

Mesut Aykuş, hastalığa yakalandıktan sonra 4 gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü ve 10 gün boyunca evde karantina süreci sonrası hastalığı atlattığını belirterek, "9 Eylül'de hastaneye gittim, semptomları yaşadıktan sonra Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde çok güzel tedavi gördüm 4 gün. Sonra evimde 10 günlük karantinayı yaşadık ve güzel bir şekilde aletlerimizle gerekli tedbirlerimizi alarak karantinamızı devam ettik ve şu an çok şükür iyileştik. Üç aylık bir tedbir süreci devam ediyor. Engellilerin daha çok dikkat etmesi ve bu konuda daha bilinçli olması gerekiyor" dedi.





'ÇOK ŞÜKÜR'

Fatma Aykuş da "Eşimle birlikte koronavirüse yakalanmıştık. Ben belirtisiz geçirmiştim, eşim biraz ağır geçirmesine rağmen herhangi bir sıkıntımız olmadı çok şükür. Herkesin daha iyi, daha güzel şekilde tedbirli olmalarını diliyorum. Maske, dezenfektan herkes mümkünse ateş ölçer kullansın" diye konuştu.

DHA