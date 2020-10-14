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Afyon'da feci ! Kamyonla çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü

'ın Şuhut ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen ve traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyon'da feci kaza! Kamyonla çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü

İHA

14.10.2020, 12:21

Kaza, Şuhut-Efe köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe köyden Şuhut istikametine giden İbrahim Y., idaresindeki 03 SB 591 plakalı traktör karşı yönden gelen Vedat G., yönetimindeki 03 EY 650 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyon yol kenarındaki tarlaya devrilirken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. Kazanın şiddetine rağmen sürücüler olayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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