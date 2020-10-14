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Afyon'da feci kaza! Kamyonla çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen ve traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.