Bayat Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 5 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Afyonkarahisar'da 5 bina karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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