Karantina kurallarına uymayanlara af yok

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde korona virüsü karantinası kurallarına uymayarak sokağa çıkan iki genç, kadın polis tarafından yakalandı. Gençler sonrasında ise zorunlu karantinayı geçirecekleri öğrenci yurduna yerleştirildi. Kaçtıkları için cezai işlem uygulanan 2 genç, yurtta geçirecekleri süre boyunca her türlü masrafı da kendileri ödeyecek. Gaziantep İslahiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ancak karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 14 kişiye, 44 bin 100 TL ceza uygulandı. Bu kişiler ayrıca, yurda yerleştirildi. 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilen 14 kişi, kalacakları yurtta oluşacak masrafları da kendi cebinden karşılayacak.