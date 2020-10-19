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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da belediye otobüslerinde HES kodu uygulaması başlıyor

’da belediye otobüslerinde kodu uygulaması başlıyor

Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada belediye otobüslerinde kodu uygulamasının başlayacağı belirtildi.

Afyonkarahisar’da belediye otobüslerinde HES kodu uygulaması başlıyor

İHA

19.10.2020, 16:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020,16:35

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, halk otobüslerinde indirimli, abone, öğrenci, tam ve ücretsiz kart almak isteyen, ayrıca elinde mevcut kartı bulunan vatandaşların ulaşım kartlarına HES kodu tanımlanması işlemi başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartı kullanan vatandaşlarımızın (indirimli kart, abone kart, öğrenci abone kart, ücretsiz kart) süresiz HES kodlarını alarak, kişiselleştirilmemiş (tam kart) kart sahiplerinin ise kişiselleştirme işlemleri için süresiz HES kodlarını alarak 2 Adet fotoğraf, 1 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi ile belirtilen dolum noktalarına 25 Ekim'e kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlara uymayan vatandaşlarımızın akıllı ulaşım kartları askıya alınacak olup, ulaşım hizmetlerinden faydalandırılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

İHA

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