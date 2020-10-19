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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da yıldırım düşmesi sonucu 34 koyun öldü

'da yıldırım düşmesi sonucu 34 koyun öldü

'ın İhsaniye ilçesinde, yıldırım düşmesi nedeniyle 34 koyun öldü.

Afyonkarahisar'da yıldırım düşmesi sonucu 34 koyun öldü

AA

19.10.2020, 14:01

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbeyli köyünde Ahmet Kaynar'a (60) ait küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü. Olayda 34 koyun öldü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan koyunlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

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