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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar merkezli operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika... Afyonkarahisar merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA

20.10.2020, 14:33

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 2'si muvazzaf, 2'si aktif görevdeki doktor ve 2'si de askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Afyonkarahisar, Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf S.A. ve H.K, doktor O.E.T. ile askeri okuldan ilişiği kesilen B.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde bulunamayan, askeri okuldan ilişiği kesilen S.F. ile doktor H.B.K'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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