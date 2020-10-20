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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Bayat Kaymakamlığı'nın hesabından yapılan açıklamada, , Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla ilçeye bağlı Ak

Afyonkarahisar'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

AA

20.10.2020, 08:33

Bayat Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla ilçeye bağlı Akpınar köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması istenilen açıklamada, karantina sürecinde köye giriş çıkışların da kolluk kuvvetlerince Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla kontrollü olarak sağlanacağı ifade edildi.

Öte yandan alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

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