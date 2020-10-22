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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

’da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika... 'da polis düzenlediği operasyonda sahte alkol üreterek sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar’da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

22.10.2020, 12:50

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede sahte alkol üretip sattıkları öne sürülen şahısların olduğu istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri hareket geçerek operasyon yaptı. M.K., M.I. ile H.İ.K., isimli şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler 6 litre sahte alkol, pompalı tüfek ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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