Şuhut'ta sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle özellikle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, jandarma ve polis ekipleri ise kazaların yaşanmaması için yollarda güvenlik önlemi aldı.
Sisli hava güneşin kendisini daha fazla görmeye başlaması ile etkisini kaybetmeye başladı.
İHA
Sis her yeri kapladı! Göz gözü görmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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