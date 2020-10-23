  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar 3 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

3 otomobilin karıştığı güvenlik kamerasında

’da 3 otomobilin karıştığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceği gözler önüne serildi.

3 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

23.10.2020, 12:40

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz köprüsü üzerindeki kavşakta meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, yolun sağ tarafından gelen bir araç önce dönüş yapmak isteyen bir araca çarptı ardından iki araç çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çarptı.

Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kazada araçların hızlarının düşük olması ise olası bir facianın önüne geçti.



İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA