Emirdağ’da 19 bina için karantina kararı alındı

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgınını önlemek amacıyla kararın alındığı belirtildi. Karantinana kararının 19 binada yaşayan vatandaşlar için 14 gün süreceği ifade edildi.

İHA

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