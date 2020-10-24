Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgınını önlemek amacıyla kararın alındığı belirtildi. Karantinana kararının 19 binada yaşayan vatandaşlar için 14 gün süreceği ifade edildi.
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Emirdağ’da 19 bina için karantina kararı alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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