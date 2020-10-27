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Haberler Afyonkarahisar Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı açıklaması

Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı açıklaması

Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada belediye otobüslerinde HES kodu uygulamasının başlayacağı 25 Ekim tarihinin entegrasyon sürecinin devam etmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı açıklaması

İHA

27.10.2020, 17:16

Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, halk otobüslerinde indirimli, abone, öğrenci, tam ve ücretsiz kart almak isteyen, ayrıca elinde mevcut kartı bulunan vatandaşların ulaşım kartlarına HES kodu tanımlanması işleminin başladığı kaydedildi. Söz konusu uygulama için gerekli belgeler ile 25 Ekim'e kadar müracaat edilmesinin istenilirken bugün yapılan açıklamada ise sürenin uzatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Akıllı ulaşım kartı kullanıcılarının HES kodlarını almaları ve kişiselleştirme işlemleri için 25 Ekim tarihine süre verilmiş, belirtilen süre içerisinde başvuru yapmayan vatandaşlarımızın ulaşım kartlarının askıya alınacağı duyurulmuştur. Ancak Sağlık Bakanlığı ile yapılan entegrasyon sürecinin devam etmesi ve başvuru noktalarımızda yaşanan yoğunluktan dolayı başvuru işlemleri ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır."

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