Bolvadin'de çiçek açan erik ağacı şaşırttı

Bolvadin ilçe merkezindeki Emrullah Mahallesi'nde Raziye Sucu'nun evinin bahçesindeki erik ağacı, sıcak havanın etkisiyle ekim ayının son günlerinde çiçek açtı. Normal şartlarda ilkbaharda çiçeklenmesi beklenen erik ağacının sonbahardaki bembeyaz görüntüsü, ev sahibi Raziye Sucu, kızı İrfan Sucu ve torunu Ecrin Meryem gibi diğer görenleri de şaşırttı.





Ev sahibi Raziye Sucu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın çiçek açmasına çok şaşırdığını belirterek, "Yıllardır yaşadığım evin bahçesinde ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. 65 yaşındayım, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bu ağacın çiçek açmaması gerekir. Nasıl açtığını da bilmiyorum. Bahçede açtığını görünce şaşırdık. Normal değil diye düşünüyorum" dedi.



İrfan Sucu da "Yıllardır evlerimizin bahçesindeki erik ağacı gördüğünüz gibi çiçek açmış. Bu mevsimde çiçek açmasına bizler de çok şaşırdık. Bu mevsimde böyle çiçek açmaması lazım" diye konuştu.