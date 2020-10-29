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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kum yüklü TIR orta refüje devrildi

Afyonkarahisar’da kum yüklü TIR kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Yolun o esnada boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.