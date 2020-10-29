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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kum yüklü TIR orta refüje devrildi

’da kontrolden çıkan kum yüklü TIR orta refüje devrildi

’da kum yüklü TIR kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Yolun o esnada boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kum yüklü TIR orta refüje devrildi

İHA

29.10.2020, 16:19

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 25. kilometresinde Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., (44) idaresindeki kum yüklü 64 BR 112 TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı. Kaza esnasında yolun boş olması ise olası facianın önüne geçti.

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