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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da düğün salonuna korona baskını

'da salonuna baskını

'ın Bolvadin ilçesinde yasağa rağmen bir salonunda virüs (Covid-19) kurallarına uymayarak düğün yapan düğün sahibi, işletmeci ve müzisyene toplam12 bin 600 lira para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da düğün salonuna korona baskını

İHA

02.11.2020, 11:59

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ne düğün salonunda düğün yapıldığı ihbarı gelmesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gittiklerinde eğlence ile karşılaştı.

Gelinli, damatlı düğünle karşılaşan ekipler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği düğün sahibi, işletmeci ve müzisyene toplam12 bin 600 TL para cezası kesti. Ayrıca baskın yapılan düğün salonunun ruhsatı olmadığı belirlenip ilgili kurumlar uyarılarak kapatılması için gerekli yerlere bilgi verildiği kaydedildi.

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