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Baba ve oğlu öldüren katil zanlısı ile 3 akrabası adliyeye sevk edildi

’ın Dinar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve bir oğlunu öldürdüğü, diğerini de yaraladığı öne sürülen katil zanlısı ile birlikte 4 kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının baba ve oğlunun üzerine 33 kurşun sıktığı iddia edildi.

Baba ve oğlu öldüren katil zanlısı ile 3 akrabası adliyeye sevk edildi

İHA

02.11.2020, 14:45

Olay dün öğlen saatlerinde, Dinar ilçesi Dombayova köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile Asım Y., yanında bulunan silahla Rafet Tuncer, (59) Tayfun Tuncer (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı aileye kurşun yağdıran Asım Y. ise olay yerinden kaçtı.

ŞAHISLAR MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK
Olay sonrası kaçan Asıl Y. ile olaya karıştığı iddia edilen çocukları A.Y. ve O.Y. ile ağabeyinin oğlu O.Y. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Dinar Adliyesine sevk edildi.

Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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