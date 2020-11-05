Eber Gölü, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Eber Gölü'nün kesin korunacak hassas alan tescil ve ilan edilmesine yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar 4 Kasım tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Bolvadin, Sultandağı ve Çay ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatla gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
DHA
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