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Haberler Afyonkarahisar Arazı kavgasının sonu ölüm oldu

Arazı kavgasının sonu ölüm oldu

Arazı kavgasının sonu ölüm oldu
Giriş Tarihi: 9.11.2020

AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde, ortak oldukları araziyi ekme meselesinden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile Asım Y, yanında bulunan tüfekle Rafet Tuncer, (59) oğulları Tayfun Tuncer (33) ile Tahsin Tuncer'in (35) üzerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Asım Y. her yerde aranıyor.

KAZIM YÖRÜKCE

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