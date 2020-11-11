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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da pazar yerlerinde zorunlu HES kodu uygulaması

'da pazar yerlerinde zorunlu kodu uygulaması

İl kentte belediye hizmet binası, ve pazar yerlerine girişlerde Hayat Eve Sığar () kodu uygulaması zorunluluğu getirdi.

Afyonkarahisar'da pazar yerlerinde zorunlu HES kodu uygulaması

11.11.2020, 18:58

Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanırken, kurumlarda uygulanan HES kodu uygulaması belediye hizmet binası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Gençlik Merkezleri girişlerinde de zorunlu oldu. Ayrıca uygulama pazar yerlerinde de zorunlu hale getirildi. Semt ve sosyete pazarları gibi alanlarda HES kodu zorunlu olarak uygulanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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