Afyonkarahisar'da pazar yerlerinde zorunlu HES kodu uygulaması

Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanırken, kurumlarda uygulanan HES kodu uygulaması belediye hizmet binası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Gençlik Merkezleri girişlerinde de zorunlu oldu. Ayrıca uygulama pazar yerlerinde de zorunlu hale getirildi. Semt ve sosyete pazarları gibi alanlarda HES kodu zorunlu olarak uygulanacağı belirtildi.