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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da pazarcı esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi

’da pazarcı esnafına kodu zorunluluğu getirildi

kararı ile kentte pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar () kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.

Afyonkarahisar’da pazarcı esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi

11.11.2020, 16:42

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan HES kodu uygulaması zorunluluğunun Afyonkarahisar Belediye binası ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri ile sebze ve meyve satışı yapılan pazarlardaki esnaflarda da uygulanmasına karar verildi.

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