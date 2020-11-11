Afyonkarahisar’da pazarcı esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan HES kodu uygulaması zorunluluğunun Afyonkarahisar Belediye binası ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri ile sebze ve meyve satışı yapılan pazarlardaki esnaflarda da uygulanmasına karar verildi.

Muğla’da yol kontrol noktaları ve otogarlarda HES kodu sorgulaması başladı

Toplu ulaşımda HES kodu dönemi