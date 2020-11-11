İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan HES kodu uygulaması zorunluluğunun Afyonkarahisar Belediye binası ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri ile sebze ve meyve satışı yapılan pazarlardaki esnaflarda da uygulanmasına karar verildi.Muğla’da yol kontrol noktaları ve otogarlarda HES kodu sorgulaması başladı Toplu ulaşımda HES kodu dönemi
Afyonkarahisar’da pazarcı esnafına HES kodu zorunluluğu getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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