Afyonkarahisar'da yolcu treni otomobile çarptı!

Kaza, Sandıklı ilçesi TOKİ mevkiinde hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yeşilyurt (30) 43 NL 239 plakalı otomobil ile kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışırken Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni otomobile çarptı. Faciadan dönülen kazada çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Yeşilyurt'u ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yeşilyurt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza sonrası trende bulunan yolcular arasında büyük panik yaşandı. Yolcu treni kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından seferine kaldığı yerden devam etti.